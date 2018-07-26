Четверг, 26 Июля 2018 года
08:34:05 МСК

Дилеры Renault начали продажи обновлённых Logan и Sandero

Техника

Приобрести автомобили можно по цене от 544 тыс. рублей

Москва, 26 июля 2018, 07:28 — REGNUM  Компания Renault начала продавать в России обновлённые седан Logan и хетчбэк Sandero, автомобили получили новую внешность, соответствующую текущей дизайн-стратегии компании. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба российского офиса марки.

Стоит отметить, что одним из главных изменений дизайна являются светодиодные С-образные дневные ходовые огни. Изменения в салоне коснулись рулевого колеса, центральной консоли и органов управления. Начиная с варианта Life автомобили получат в салоне 12-вольтовую розетку.

Что касается двигателей, то базовые версии новых Logan и Sandero оборудуются 1,6-литровым мотором мощностью 82 л. с. Стоимость такого автомобиля начинается от 544 тыс. рублей. Также в моторной гамме присутствуют двигатели мощностью 102 л. с. и 113 л. с. В паре ко всем силовым установкам идут 5-ступенчатые механическая и автоматическая коробки передач.

Читайте также: Эксперты составили топ-10 самых ожидаемых в России автомобилей

Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, французский автопроизводитель официально представил в России обновлённые модели Logan и Sandero 11 июля. Тогда же стало известно, что базовые версии автомобилей подорожали на 10 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Renault официально представил в России обновлённые Logan и Sandero

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авторынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить