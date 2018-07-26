Дилеры Renault начали продажи обновлённых Logan и Sandero

Москва, , 07:28 — REGNUM Компания Renault начала продавать в России обновлённые седан Logan и хетчбэк Sandero, автомобили получили новую внешность, соответствующую текущей дизайн-стратегии компании. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба российского офиса марки.

Стоит отметить, что одним из главных изменений дизайна являются светодиодные С-образные дневные ходовые огни. Изменения в салоне коснулись рулевого колеса, центральной консоли и органов управления. Начиная с варианта Life автомобили получат в салоне 12-вольтовую розетку.

Что касается двигателей, то базовые версии новых Logan и Sandero оборудуются 1,6-литровым мотором мощностью 82 л. с. Стоимость такого автомобиля начинается от 544 тыс. рублей. Также в моторной гамме присутствуют двигатели мощностью 102 л. с. и 113 л. с. В паре ко всем силовым установкам идут 5-ступенчатые механическая и автоматическая коробки передач.

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Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, французский автопроизводитель официально представил в России обновлённые модели Logan и Sandero 11 июля. Тогда же стало известно, что базовые версии автомобилей подорожали на 10 тыс. рублей.

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