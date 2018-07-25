Советская пушка М-46 по-прежнему в строю

Дамаск, , 17:40 — REGNUM По состоянию на 2011 год в Сирийской арабской армии было около восьми сотен 130-мм пушек М-46 советского производства. Сейчас с учетом продолжительности войны, конечно же, меньше, но данная артиллерийская система задействована во всех более-менее значительных сражениях на территории Сирийской арабской республики.

Артиллерийская система М-46 была разработана в 1940—1950 годах. Производство ее началось в 1951 году и продолжалось вплоть до 1971 года. Состояла на вооружении ВС СССР, а потом и ВС РФ. Экспортировалась в более чем пятьдесят стран мира. Широко применялась в войнах на Ближнем Востоке и в войне во Вьетнаме.

Тактико-технические характеристики пушки вызывают уважение и в настоящее время, особенно ее дальнобойность. Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом составляет 27 490 метров.

Кроме этого, к М-46 есть разработанный иранцами снаряд с дальностью стрельбы до 37 000 метров, снаряд производства китайской компании «Норинко» летит на 38 000 метров.

Скорострельность пушки — 8 выстрелов в минуту. Скорость транспортировки — до 50 километров в час. Походная масса составляет 8450 килограмм, боевая масса — 7700 килограммов.

В ходе антитеррористической компании в Сирии советская пушка М-46 зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны. Мощь советского оружия ощутили исламисты всех мастей.