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Глава НПО «Техномаш» Дмитрий Панов снят с должности

Техника

В структурах «Роскосмоса» кадровые перестановки

Москва, 25 июля 2018, 17:31 — REGNUM  Исполняющий обязанности генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «научно-производственное объединение «Техномаш» Дмитрий Панов покинет свой пост. Об это сегодня, 25 июля, сообщает пресс-служба «Роскосмоса», в состав которой входит «Техномаш».

В сообщении сказано, что трудовые отношения с Пановым, который работал в ФГУП НПО «Техномаш» с 2012 года, в том числе в статусе исполняющего обязанности директора, будут прекращены 3 августа.

Должность исполняющего обязанности директора ФГУП НПО «Техномаш» займёт Владимир Васюк.

При этом отмечается, что Панову будет предложено продолжить работу на одном из предприятий ракетно-космической отрасли.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что свою должность 2 августа покинет генеральный директор НПО имени С.А. Лавочкина Сергей Лемешевский. Он подозревается в мошенничестве. Против него уже возбуждено уголовное дело.

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