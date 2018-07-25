Глава НПО «Техномаш» Дмитрий Панов снят с должности

Москва, , 17:31 — REGNUM Исполняющий обязанности генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «научно-производственное объединение «Техномаш» Дмитрий Панов покинет свой пост. Об это сегодня, 25 июля, сообщает пресс-служба «Роскосмоса», в состав которой входит «Техномаш».

В сообщении сказано, что трудовые отношения с Пановым, который работал в ФГУП НПО «Техномаш» с 2012 года, в том числе в статусе исполняющего обязанности директора, будут прекращены 3 августа.

Должность исполняющего обязанности директора ФГУП НПО «Техномаш» займёт Владимир Васюк.

При этом отмечается, что Панову будет предложено продолжить работу на одном из предприятий ракетно-космической отрасли.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что свою должность 2 августа покинет генеральный директор НПО имени С.А. Лавочкина Сергей Лемешевский. Он подозревается в мошенничестве. Против него уже возбуждено уголовное дело.