Москва, , 15:53 — REGNUM Land Rover представил в России внедорожник Range Rover 2019 модельного года, продажи которого начнутся в нашей стране в августе 2018 года. Об этом 25 июля сообщил портал AutoNews со ссылкой на пресс-службу российского офиса марки.

В число обновлений, которые получил новый автомобиль, вошли функции помощи водителю, в их числе — адаптивный круиз-контроль, позволяющий осуществлять движение в режиме Stop & Go. Также покупателям новой модели будет доступна функция удержания автомобиля в полосе движения. Отмечается, что машина будет доступна не только в версии с традиционным ДВС, но и в гибридном варианте.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что Land Rover представил в России обновлённую модель Range Rover Sport, которая в салоны дилеров марки также поступит в августе 2018 года.

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