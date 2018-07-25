С космодрома Куру запустили ракету Ariane 5 с четырьмя спутниками Galileo

Гвиана, Франция, , 15:50 — REGNUM Во Французской Гвиане запущена ракета-носитель Ariane 5 с четырьмя спутниками на борту. Об этом 25 июля сообщается на сайте компании-оператора Arianespace.

Ракета, которая должна вывести на орбиту четыре спутника Galileo, стартовала 25 июля в 14:25 мск. Этот запуск стал четвёртым с космодрома Куру во Французской Гвиане с начала 2018 года.

Напомним, Galileo представляет собой глобальную систему спутникового позиционирования, которая является европейский аналогом американского GPS и российского ГЛОНАСС. Предполагается, что к 2020 году на орбиту будет выведено около 30 спутников в рамках проекта Galileo.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в американском штате Калифорния 25 июля состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

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