Среда, 25 Июля 2018 года
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Porsche опубликовал финальный тизер кроссовера Macan 2019

Техника

Новый автомобиль получит такой же объединённый задний фонарь, как и у Cayenne

Porsche опубликовал финальный тизер кроссовера Macan 2019
Porsche Macan 2018

Штутгарт, Германия, 25 июля 2018, 14:06 — REGNUM  Porsche выложил в сеть финальный тизер обновлённого кроссовера Macan 2019 модельного года, компания сделала это накануне премьеры автомобиля. Изображение 24 июля опубликовал портал Motor1.

Первое, что заметят автолюбители при просмотре тизерного изображения — это то, что новый Macan получил такой же единый задний фонарь, как и его старший собрат Cayenne. По мнению экспертов, это будет единственное серьёзное отличие новой модели от старой, если не считать небольшие эволюционные изменения других элементов кузова.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в сеть были выложены шпионские снимки интерьера Macan 2019. На них, в частности, было показано, что автомобиль получит переработанную центральную консоль с большим сенсорным экраном информационно-развлекательной системы.

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