Эксперты составили топ-10 самых ожидаемых в России автомобилей

Москва, , 13:43 — REGNUM Агентство «Автостат» опубликовало собственный рейтинг самых ожидаемых автомобилей в России, которые должны выйти на рынок в 2019 году. Топ-10 был опубликован 25 июля на сайте издания.

В него вошли такие модели BMW, как 3-series и родстер Z4. Другой немецкий автопроизводитель — Audi в 2019 году представит модель A3. «АвтоВАЗ» должен в 2019 году показать новую версию LADA 4×4, Mercedes — новый кроссовер GLS. В топ-10 также вошли Renault Duster 2019, Toyota RAV4 2019, Skoda Karoq, восьмое поколение Volkswagen Golf и седьмое поколение Volkswagen Jetta.

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых экономичных автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания среди машин 2018 модельного года. Первое место эксперты отдали Toyota Yaris iA, на второй и третьей строчках оказались Hyundai Elantra Eco и Honda Fit. В топ-5 самых экономичных авто также попали Toyota Camry и Mitsubishi Mirage.

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