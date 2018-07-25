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Datsun выложил в сеть информацию о своём новом компакт-кроссовере

Техника

Автомобиль будет продаваться на рынке Индии

Нью-Дели, 25 июля 2018, 13:04 — REGNUM  В сети появилась информация о новом кроссовере японской компании Datsun, который будет построен на платформе CMF-A. Фотографии автомобиля и его характеристики 24 июля опубликовал британский журнал Autocar.

Машина будет продаваться на рынке Индии. Стоит отметить, что концепт-кар Datsun Go Cross Compact SUV компания представила на мотор-шоу Delhi Auto Expo ещё в 2016 году. Теперь автопроизводитель подтвердил, что серийная версия авто поступит на рынок в 2019 году. Ожидается, что этот компакт-кроссовер сможет конкурировать с такими автомобилями как Ford EcoSport и Tata Nexon.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что сейчас компания Datsun готовится к выпуску обновлённой модели Go в версиях хетчбэк и минивэн. В компании отмечают, что машины не только стали более «стильными», они получили новые функции безопасности, которые повысили уровень защиты пассажиров.

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