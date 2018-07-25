«Говорить о перспективах лидерства «Лидера» преждевременно»

Москва, , 12:13 — REGNUM Говорить что-либо о «мощнейшем в мире» корабле, когда перспективы постройки «Лидера» крайне туманны, явно преждевременно, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее американское издание Military Watch назвало новейший российский эсминец «Лидер» проекта 23 560 обещающим стать «самым серьезно вооруженным военным кораблем в мире». Эскадренный миноносец будет достойным конкурентом для потенциальных противников, пишет издание.

К сожалению, американский военный портал очень сильно заблуждается, в особенности в том, что касается сроков постройки корабля. Пока нет никаких предпосылок к тому, что «Лидер» может быть заложен в рамках Государственной программы вооружений с 2018 по 2027 год (ГПВ 2027).

Это связано с тем, что на кораблестроение выделен заметно меньший бюджет, чем раньше: прошлая ГПВ в части строительства надводных кораблей, была фактически провалена. Это во многом было связано с разрывом связей с Украиной, где производились газотурбинные силовые установки, а также санкций Евросоюза (Германия поставляла дизельные двигатели).

Соответственно, каким бы красивым и мощным не был макет «Лидера», реально этот корабль мы увидим не скоро — явно не в 2020-х годах, как пишет американское издание. Серьёзным вопросом является то, увидим ли мы корабль такого класса (эсминец океанской зоны) в 2030-х.

Таким образом, говорить что-либо о «мощнейшем в мире» корабле, когда перспективы его постройки крайне туманны, явно преждевременно.

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