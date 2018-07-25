Стали известны характеристики нового поколения кроссовера Hyundai Santa Fe

Москва, , 11:37 — REGNUM Стали известны характеристики новой версии кроссовера Hyundai Santa Fe, который компания намерена показать широкой публике в августе 2018 года на автосалоне в Москве. Информацию 25 июля опубликовал портал «Автовести».

Отмечается, что подробная информация об автомобиле появилась в документе Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на сайте Росстандарта. В «базе» новый Santa Fe получит четырёхцилиндровый бензиновый мотор объёмом 2,4 л, мощность которого составит 171 л.с. В паре к этому двигателю будет идти 6-скоростная АКПП. Машина будет доступна в переднеприводном или полноприводном вариантах. В моторной гамме также присутствуют двигатели мощностью 188 л.с. м 200 л.с.

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Напомним, третье поколение Santa Fe южнокорейский производитель представил ещё в 2012 году на автосалоне в Нью-Йорке. В России автомобиль производится на заводе «Автотор» в Калининграде.

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