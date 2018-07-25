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Hyundai Tucson скоро приедет в Россию с новой АКПП

Техника

Обновленный Hyundai Tucson корейцы планируют представить в России в августе

Сеул, 25 июля 2018, 05:35 — REGNUM  Корейский автомобиль Hyundai Tucson 2018 года стал немного крупнее и получил изменения силовой составляющей, его продажи в России стартуют в августе, сообщает портал Pokatim.ru.

Машина может быть оснащена также тремя видами мотора: дизельным на 185 л.с., бензиновым двигателем — 150 л.с. и с трубодвигателем G4FJ-5 1.6 отдачей 177 л.с.

Теперь кроссовер станет комплектоваться восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM 5 июня, производители заявили, что новый Hyundai Tucson получит гибридную силовую установку и будет оборудован стартер-генератором.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый Hyundai Tucson получит гибридную силовую установку

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