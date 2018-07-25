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Mi A2 и Mi A2 Lite: Xiaomi официально представила новинки

Техника

Китайская компания Xiaomi рассказала о новых смартфонах бюджетной категории

Пекин, 25 июля 2018, 05:25 — REGNUM  Состоялась презентация недорогих безрамочных смартфонов Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite в Мадриде, сообщается на портале Ferra.ru.

Обе версии работают на базе Android. Это основное отличие от смартфона модели Mi 6X, на основе которого и разработаны представляемые модели. Смартфон оснащён сканером отпечатков пальцев, заключён в металлический корпус, хорошая камера 12+20 Мп, восьмиядерный процессор, ёмкий аккумулятор 3010 мАч.

У облегчённой версии есть вырез на экране в стиле iPhone X, более слабая камера 12+5 Мп и более ёмкий аккумулятор 4000 мАч.

Цена на составляет 249 евро за 32 Гб и 279 евро за 64 Гб, облегчённая версия обойдётся в 179 евро за 32 Гб и 229 евро за 64 Гб.

Обе версии буду представлены на сорока рынках по всему миру, также и в России с июля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Xiaomi Mi Mix 3 выйдет в двух вариантах исполнения, но до последнего времени производитель умалчивал про цены.

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