Apple извинилась за проблемы с новыми Macbook Pro

Вашингтон, , 04:59 — REGNUM Компания Apple признала проблему с новыми Macbook Pro, которую обнаружили обладатели новой модели, и пообещала устранить ее при помощи нового обновления, сообщает Newinform.com.

За неполадки в новых устройствах от Apple руководство компании из Купертино принесло извинения. В компании признали, у ноутбуков проблемы с охлаждением. Причина этого — недочёты в программном обеспечении. Корпорация пообещала устранить проблемы с помощью нового обновления программного обеспечения устройств.

Напомним, ИА REGNUM сообщало 19 июля, что новый ноутбук Macbook Pro от Apple перегревается и из-за этого у него снижается производительность, как заявил видеоблогер Дэвид Ли в своем видеообзоре.

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