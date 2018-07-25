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«По мановению волшебной палочки» — детей будет учить магический набор

Техника

Производитель техники, Kano выпустит набор для обучения программированию детей, состоящий из планшета и волшебной палочки

Лондон, 25 июля 2018, 04:21 — REGNUM  Производитель техники, обучающей детей программированию, Kano, анонсировал выпуск набора из мира магии Harry Potter Kano Coding Kit, сообщает портал Gizmondo.

Комплект состоит из программного обеспечения (планшет) и волшебной палочки, которой дети смогут перемещать на планшете части программного кода. Компания считает, что так процесс обучения станет более интересным, а дети будут лучше запоминать программные команды «как заклинания».

Магическая палочка из набора поддерживает программное обеспечение Android, PC и iOS. Цена набора будет составлять порядка ста долларов или примерно шесть тысяч триста рублей. Продажу планируется начать с первого октября.

Как сообщало ИА REGNUM 11 июля вице-президент Индонезии Юсуф Каллапризвал учителей — соотечественников лучше знать современные технологии и использовать их в системе обучения.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-президент Индонезии: «Мы должны качественно подготовить наших детей»

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