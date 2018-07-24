Ударный беспилотник «Форпост-М» поступит на вооружение армии РФ

Москва, , 09:55 — REGNUM Первый ударный беспилотник отечественной разработки «Форпост-М», испытания которого в ближайшее время будут завершены, поступит в распоряжение военных Российской Федерации. Об этом сообщили газете «Известия» в Минобороны РФ.

Ударный воздушный робот-разведчик, на котором разместят оптические системы и высокоточные управляемые бомбы, сможет даже в темное время суток и при любых погодных условиях находить, идентифицировать и уничтожать наземные цели.

Отмечается, что беспилотник «Форпост-М», бортовое радиоэлектронное оборудование которого не имеет аналогов в мире, сможет совершать полеты без использования системы ГЛОНАСС или GPS, что дает ему преимущества в насыщенных системами ПВО и РЭБ противника районах.

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