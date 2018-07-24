Капсулу Hyperloop разогнали до 466 километров в час

Лос-Анджелес, США, , 09:49 — REGNUM Немецкая команда WARR Hyperloop из Мюнхенского технического университета смогла разогнать пассажирскую капсулу до 466 километров в час. Об этом сообщается на странице в Twitter соревнования Hyperloop, проводимого компанией SpaceX.

Соревнования прошли в штаб-квартире SpaceX и стали вторыми по счёту. Ранее конкурс прошёл в 2017 году в два этапа. Победителем также стали немецкие разработчики из WARR Hyperloop.

Напомним, первое испытание капсулы было проведено в мае 2016 года. Тогда капсула развила скорость 113 км/ч.

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Идею подобного типа транспорта предложил в 2012 году предприниматель Илон Маск. Капсула, помещенная в вакуумную трубу, способна развивать большую скорость и преодолевать значительные расстояния. При этом затраты энергии минимальны, благодаря отсутствию в вакууме трения и встречного сопротивления воздуха.

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