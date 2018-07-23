Ракета ОТРК «Искандер» поразила цель радиусом 4 метра

Москва, , 16:29 — REGNUM По сообщению пресс-службы Центрального военного округа, закончился лагерный сбор ракетчиков 2-й армии ЦВО. В ходе завершающего этапа учений был осуществлен боевой пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Ракета уничтожила цель радиусом четыре метра с нулевым отклонением от заданной точки. Учебной целью являлся командный пункт условного противника, который находился на удалении более 70 километров от точки пуска.

Ракета преодолела помехи средств радиоэлектронной борьбы. Основная часть ее полета шла на высоте несколько километров, на ряде участков в результате интенсивного маневрирования она испытывала 20-ти кратные перегрузки.

ИА REGNUM обратилось к эксперту Института информационных войн Владимиру Васильеву с просьбой прокомментировать этот факт. Владимир Васильев отметил, что предназначение ОТРК «Искандер» — это нанесение ударов по особо важным малоразмерным и площадным целям противника: ракетным комплексам, реактивным системам залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетам и вертолетам, размещенным на аэродромах, командным пунктам и узлам связи, стратегическим объектам гражданской инфраструктуры.

Эксперт обратил внимание, что в настоящее время существует три модификации комплекса. ОТРК «Искандер-М» — с максимальной дальностью полета до 500 километров. Есть экспортный вариант комплекса — «Искандер — Э», который имеет максимальную дальность до 280 километров. А есть и ОТРК «Искандер — К» — с максимальной дальностью до двух тысяч километров, так как осуществляет запуск крылатых ракет.

Владимир Васильев сказал: «При этом синергетический эффект дает одновременное комбинированное применение двух вариантов комплекса — «Искандер-М» и «Искандер-К». Ни одна из систем ПРО не может им противостоять. Надо учитывать и тот факт, что, кроме боеголовок в обычном снаряжении, потенциально ракеты ОТРК могут использовать и ядерные боеголовки».

Васильев также отметил: «Российская военно-техническая мысль и российский ВПК создали комплекс, которому в мире не имеет аналогов. Он был принят на вооружение ВС РФ в 2006 году. У американцев серьезное отставание от России по данному вопросу. США планируют поставить себе на вооружение подобный комплекс с дальностью стрельбы 500 километров только после 2027 года».