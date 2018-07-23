Мощность силовой установки гибридной версии нового BMW 7 составит 390 л.с

Берлин, , 16:18 — REGNUM Новая гибридная версия представительского седана BMW 7-series (745e) получит силовую установку, мощность которой составит около 390 л.с. Об этом 23 июля сообщил портал CarsWeek.

Отмечается, что на машину конструкторы установят тот же двигатель внутреннего сгорания, который в сумме со старым электромотором выдавал мощность 322 л.с. Но новый электродвигатель позволит поднять этот показатель до 390 л.с. Отмечается также, что следующая версия «семёрки» будет оборудована улучшенными аккумуляторами, благодаря чему в большую сторону изменится значение показателя запаса хода машины. Однако информацию об этом компания пока что держит в секрете и не сообщает точных данных.

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Напомним, сегодня седаны BMW 7-проходят тестирование. Ожидается, что производить автомобиль компания начнёт в 2019 году. Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что автомобиль лишится двигателя V12.

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