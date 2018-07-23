Jeep Commander вместе с приставкой Grand лишился третьего ряда сидений

Пекин, , 15:57 — REGNUM Jeep вывел на рынок Китая пятиместный кроссовер Commander, который от своего старшего собрата Grand Commander отличается отсутствием третьего ряда сидений. Об автомобиле 23 июля рассказал журнал «Авторевю».

Фактически это почти все, что автомобиль потерял, лишившись приставки Grand. Единственное заметное отличие, которое смогли обнаружить эксперты во внешнем виде машины — это иной элемент бампера. Что касается салона автомобиля, то его передняя часть также совершено не поменялась, зато сзади места солидно прибавилось. Стоит отметить, что на данный момент компания не назвала точный объём багажного отделения.

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Напомним, в Китае модель Commander продаётся с четырёхцилиндровым турбированным двигателем, объём которого составляет 2 л, а мощность равна 234 л.с. (или 265 л.с. для полноприводной версии).

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