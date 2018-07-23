Ford предложил российским покупателям Mondeo комплектацию Business Edition

Москва, , 15:40 — REGNUM Ford представил в России комплектацию Business Edition седана Mondeo, которая по сравнению с обычной версией автомобиля получила дополнительного оборудования на 80 тыс. рублей. Об этом 23 июля сообщил портал Top Gear.

Отмечается, что всё это оборудование покупатели обычной версии приобретали отдельными пакетами. В частности, в отделке салона Mondeo Business Edition будет использована кожа и замша, покупатели получат передние кресла с десятью электрорегулировками и функцией подогрева. Автомобиль с мотором объёмом 2,5 л и мощностью 149 л.с. можно приобрести за 1 млн 758 тыс. рублей.

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Напомним, пятое поколение седана Mondeo производитель из США выпускает с 2014 года. 3 июля 2018 года ИА REGNUM сообщило, что Ford начал продавать в России обновлённую версию этого автомобиля.

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