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Kia назвал цены новой версии бизнес-седана Optima

Техника

Стать обладателем автомобиля можно за 1 млн 219 тыс. 900 рублей

Kia назвал цены новой версии бизнес-седана Optima
Значок KIA

Калининград, 23 июля 2018, 14:21 — REGNUM  Обновлённый седан Kia Optima появится на российском рынке в ближайшие дни, производство автомобиля на калининградском заводе «Автотор» уже началось. Об этом 23 июля сообщил портал «Автовести».

Южнокорейский автопроизводитель назвал цены нового авто. Базовую комплектацию Classic можно будет приобрести за 1 млн 219 тыс. 900 рублей. За эти деньги покупатель получит 2-литровый двигатель и механическую коробку передач. Отмечается, что машина будет оборудована кондиционером и шестью подушками безопасности. Владельцу будет доступна функция подогрева передних кресел, лобового стекла (в зоне покоя стеклоочистителей) и боковых зеркал. Последние оборудованы электроприводом.

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Напомним, Kia Optima — это четырёхдверный пятиместный седан, который компания позиционирует как автомобиль бизнес-класса. Четвёртое поколение модели производится с 2015 года.

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