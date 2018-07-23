AFP: кинотеатры становятся все более высокотехнологичными

Париж, , 14:03 — REGNUM В кинотеатре Pathé Beaugrenelle в Париже крики, смех, аплодисменты сопровождают показ фильма «Человек-муравей и Оса» в зале, оборудованном двумя последними технологиями ScreenX и 4DX, сообщает агентство France Presse.

ScreenX и 4DX полностью погружают зрителя в атмосферу фильма: боковые экраны, подвижные сиденья, капли воды, ветер, туман, горячий воздух и другие эффекты.

Это второй кинозал в мире после Сеула, оснащенный этими двумя технологиями южнокорейской группы CJ 4DPLEX.

Несколькими неделями раньше крупный оператор во Франции, открыл в Париже новый «премиальный» кинотеатр, сочетающий в себе комфорт и технологию, по ценам от 8 до 15 евро за билет.

В программе: откидные кресла, высококачественная лазерная проекция, звук Dolby Atmos и боковые панели для погружения аудитории в захватывающую атмосферу с технологией LightVibes, изобретенной Philips.

Новые технологии в кинотеатрах — это глобальная тенденция, возглавляемая в основном Соединенными Штатами и странами Азии.