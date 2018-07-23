В Китае создают многоцелевую подлодку с искусственным интеллектом

Пекин, , 13:26 — REGNUM Новая китайская подводная лодка с искусственным интеллектом сможет выполнять широкий круг задач, включая атаку вражеского судна путем столкновения с ним, пишет 23 июля газета South China Morning Post.

По данным военных источников, субмарина станет по-настоящему «умной и красивой», поскольку сможет нести дежурства на дне мирового океана месяцами: в мирное время — проводить исследования, а во время войны — атаковать противника разными типами вооружений.

«Разработчики сообщили, что роботизированные подводные лодки будут нацелены, в частности, на силы США в стратегических для Китая водах Южно-Китайского моря и западной части Тихого океана», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что подлодка является частью амбициозного проекта по увеличению военно-технической мощи Китая с использованием технологии искусственного интеллекта.

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