Назван средний срок владения автомобилем в России

Москва, , 12:57 — REGNUM Средний срок владения автомобилем в России в 2017 году составил 57 месяцев, речь идет о машинах, которые были куплены новыми. Об этом 23 июля сообщило агентство «Автостат».

Аналитики отмечают, что в зависимости от бренда и сегмента этот показатель может отличаться. В частности, ими был установлен интересный момент — обладатели премиальных машин склонны менять их чаще (в среднем срок владения премиальным авто составляет 46 месяцев), чем владельцы массовых автомобилей.

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых экономичных машин в 2018 году среди тех, которые оборудованы традиционными двигателями внутреннего сгорания. Место лидера эксперты отдали Toyota Yaris iA.