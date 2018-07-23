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Назван средний срок владения автомобилем в России

Техника

Значение данного показателя у премиальных машин оказалось меньше, чем у массовых

Назван средний срок владения автомобилем в России
Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1984. СССР
Машина

Москва, 23 июля 2018, 12:57 — REGNUM  Средний срок владения автомобилем в России в 2017 году составил 57 месяцев, речь идет о машинах, которые были куплены новыми. Об этом 23 июля сообщило агентство «Автостат».

Аналитики отмечают, что в зависимости от бренда и сегмента этот показатель может отличаться. В частности, ими был установлен интересный момент — обладатели премиальных машин склонны менять их чаще (в среднем срок владения премиальным авто составляет 46 месяцев), чем владельцы массовых автомобилей.

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых экономичных машин в 2018 году среди тех, которые оборудованы традиционными двигателями внутреннего сгорания. Место лидера эксперты отдали Toyota Yaris iA.

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