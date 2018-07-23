Составлен рейтинг самых экономичных автомобилей с традиционными ДВС

Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Эксперты портала Slash Gear составили рейтинг самых экономичных автомобилей 2018 модельного года среди машин с традиционными ДВС. Список был опубликован 22 июля на сайте издания.

Место лидера они отдали Toyota Yaris iA модельного года. При движении в городских условиях машина потребляет 7,4 л на 100 км, при движении по шоссе — 5,9 л на 100 км. На втором месте оказался Hyundai Elantra Eco, на третьем — Honda Fit. В топ-5 также вошли Toyota Camry и Mitsubishi Mirage.

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых популярных в России японских автомобилей. Первое и второе места заняли автомобили Toyota — RAV4 и Camry. Третье и четвёртое досталось моделям Nissan — X-Trail и Qashqai. Также в топ-5 попал Mazda CX-5.

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