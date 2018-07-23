На Ровенской АЭС решили использовать устаревший реактор

Киев, , 11:07 — REGNUM Эксплуатацию атомного энергоблока в сверхпроектный период начали на Ровенской атомной электростанции на Украине, заявили в госкомпании «Энергоатом», сообщает 23 июля УНИАН.

Согласно сообщению, энергоблок №3 введен в эксплуатацию 23 июля. Водо-водяной энергетический реактор (ВВЭР-1000) прошел средний плановый ремонт, после чего срок его эксплуатации продлили до 11 декабря 2037 года. Отмечается, что блок №3 работает на Ровенской АЭС с 1986 года.

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Напомним, Ровенская АЭС была введена в эксплуатацию в 1980 году. По проекту станцию необходимо будет вывести из эксплуатации в период с 2030 года по 2050 год. Электрическая мощность станции составляет 2,835 тыс. МВт.

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