Kia показал на фотографиях внешность кроссовера KX1

Пекин, , 10:40 — REGNUM Kia показал внешность производственной версии кроссовера KX1, на фотографиях изображена модель, окрашенная в желтый и чёрный цвета. Снимки были выложены 23 июля на портале «Колёса».

По имеющейся информации южнокорейский автопроизводитель выпустит автомобиль на рынок Китая осенью 2018 года. Стоит отметить, что данный компакт-кроссовер —это версия модели Stonic, которую Kia выпустила специально для Поднебесной.

Читайте также: В сеть попали фотографии кабины и интерьера нового тягача «КамАЗ» К5

Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, концепт-кар KX1 компания впервые показала широкой публике в апреле 2018 года на автосалоне в Пекине. Стоит отметить — представленное сейчас на фотографиях авто внешне почти не отличается от прототипа.

Читайте ранее в этом сюжете: Audi представит обновлённый кроссовер Q3 уже в июле