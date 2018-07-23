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Названы цены седана и хетчбэка Hyundai Solaris 2018 модельного года

Техника

Изменения в новых автомобилях будут минимальны

Москва, 23 июля 2018, 10:07 — REGNUM  Седан Hyundai Solaris 2018 модельного года обойдётся покупателям примерно в 673 тыс. рублей, что касается хетчбэка, то его можно будет приобрести по цене от 723 тыс. рублей. Об этом 22 июля сообщил портал CarsWeek.

По мнению экспертов, изменения в новых автомобилях будут минимальны, в том числе потому, что Hyundai проводила обновление, выпуская модель 2017 года. Покупателям будут предложены комплектации с 16-дюймовыми колесными дисками. Под капотом авто будут стоять двигатели мощностью 100 л.с. и 136 л.с.

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Напомним, модель Solaris южнокорейская компания Hyundai выпускает с 2011 года. На домашнем рынке автомобиль продаётся под названием Accent.

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