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В сеть попали фотографии кабины и интерьера нового тягача «КамАЗ» К5

Техника

Производство грузовиков должно начаться в сентябре 2018 года

Набережные Челны, Татария, 23 июля 2018, 07:42 — REGNUM  У автолюбителей и профессионалов появилась возможность оценить внешний вид и интерьер кабины нового тягача «КамАЗа» К5, в сеть выложили фотографии прототипа. Снимки были опубликованы 22 июля на портале CarsWeek.

Известно, что салон автомобиля разрабатывался специалистами «КамАЗа» совместно с сотрудниками немецкого концерна Daimler. Пользователи сети отмечают — скорее всего, на фото попал прототип, который является чем-то вроде макета, который служит для подготовки сборочного процесса. В частности, на его правой двери видно надпись «не закрывать».

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Напомним, в апреле 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что «КамАЗ» намерен выпустить первую серию тягачей К5 в сентябре 2015 года. Компания тогда заявила о том, что этап проектирования модели закончен и она перешла к этапу подготовки производства.

Читайте ранее в этом сюжете: «КамАЗ» выпустит серию тягачей К5 уже в сентябре 2018 года

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