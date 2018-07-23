В сеть попали фотографии кабины и интерьера нового тягача «КамАЗ» К5

Набережные Челны, Татария, , 07:42 — REGNUM У автолюбителей и профессионалов появилась возможность оценить внешний вид и интерьер кабины нового тягача «КамАЗа» К5, в сеть выложили фотографии прототипа. Снимки были опубликованы 22 июля на портале CarsWeek.

Известно, что салон автомобиля разрабатывался специалистами «КамАЗа» совместно с сотрудниками немецкого концерна Daimler. Пользователи сети отмечают — скорее всего, на фото попал прототип, который является чем-то вроде макета, который служит для подготовки сборочного процесса. В частности, на его правой двери видно надпись «не закрывать».

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Напомним, в апреле 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что «КамАЗ» намерен выпустить первую серию тягачей К5 в сентябре 2015 года. Компания тогда заявила о том, что этап проектирования модели закончен и она перешла к этапу подготовки производства.

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