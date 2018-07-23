Audi представит обновлённый кроссовер Q3 уже в июле

Ингольштадт, Германия, , 07:22 — REGNUM Audi выложил в сеть тизерное видео обновлённого Q3, также компания сообщила, что официальная презентация автомобиля пройдёт 25 июля 2018 года. Ролик был опубликован 22 июля на портале Motor1.

Эксперты отмечают, что новый Q3 получил более современный внешний вид. Что касается интерьера, то компания до сих пор держит его в секрете. Однако стоит отметить, что некоторое время назад фотошпионам удалось сфотографировать салон предсерийной версии.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года компания Audi заявила, что в 2018 году она будет представлять новую модель раз в три недели. Это означает, что за обозначенный период производитель из Ингольштадта должен показать в общей сложности 17 новых автомобилей.

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