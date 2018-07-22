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В России началась разработка ракеты-носителя «Союз-5» — Рогозин

Техника

Затем конструкторы начнут работать по проекту сверхтяжёлой ракеты

В России началась разработка ракеты-носителя «Союз-5» — Рогозин
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Москва, 22 июля 2018, 15:18 — REGNUM  Российские конструкторы приступили к разработке новой ракеты-носителя «Союз-5». Об этом написал 22 июля в своём Twitter директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и НПО «Энергомаш» приступили к работе над созданием «Союз-5», — говорится в сообщении.

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Также Рогозин отметил, что затем конструкторы начнут работать по проекту сверхтяжёлой ракеты.

https://twitter.com/Rogozin/status/1020761587450294272

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля на совещании с работниками космической отрасли президент РФ Владимир Путин потребовал от Роскосмос» добиться прорывных успехов в освоении космоса.

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