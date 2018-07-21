Бывший сотрудники ЦРУ считают, что ядерное оружие РФ мощнее, чем у США

Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Ядерное оружие России в несколько раз мощнее китайского и американского. К такому выводу пришли на портале бывших сотрудниковЦРУи Сил специальных операций США SofRep.

В материале, опубликованном на портале, приведены линейные расчеты соотношения мощности ядерных вооружений разных стран.

Так, мощность атомных бомб, сброшенных в 1945 году американцами на Хиросиму и Нагасаки составляет 15 и 21 килотонн соответственно. Мощность боеголовки американский баллистической ракеты превосходит их почти в четыре раза: ее мощность составляет 100 килотонн.

Мощность другой американской боеголовки, устанавливаемой на ракеты Minuteman III составляет 475 килотонн. Самая мощная северокорейская атомная бомба не превышает 250 килотонн.

Мощность боеголовки на китайской баллистической ракете DF-31 оценивается в 1000 килотонн. При этом у США есть обычная термоядерная бомба В-53, мощность которой в девять раз больше, чем китайской боеголовки.

А вот новое российское оружие поражает американское воображение своей мощью.

Так, по оценкам экспертов с SofRep, мощность боеголовки новой российской ракеты «Сармат» составляет 50 000 килотонн, а суперторпеды с подлодки «Статус-6» — 100 000 килотонн.