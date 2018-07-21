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Плановый корпоративный отпуск намечается у «АвтоВАЗ»

Техника

Российские автопроизводители запланировали отпуск на лето, подготовив запас товарных машин

Тольятти, Самарская область, 21 июля 2018, 05:34 — REGNUM  В плановый корпоративный отпуск с 23 июля по 12 августа уходит компания «АвтоВАЗ», а с ней и LADA Ижевск, информирует пресс-служба компании.

Предприятия группы «АвтоВАЗ» подготовили товарный запас автомобилей для продажи на время отпуска. Во время остановки заводов будут проводиться необходимые ремонтные работы, а также продолжится плановая модернизация оборудования.

Заметим, что по итогам первого полугодия 2018 года «АвтоВАЗ» превысил прошлогодние показатели продаж на 21,1%, что за последние четыре года является лучшим результатом.

Напомним, 20 июля завод «АвтоВАЗа» в Ижевске объявил о приостановке производства.

Читайте ранее в этом сюжете: Завод «АвтоВАЗа» в Ижевске объявил о приостановке производства

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