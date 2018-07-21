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Новый патент Ferrari: чем удивит компания в этот раз

Техника

Компания Ferrari запатентовала новый четырёхцилиндровый двигатель

Рим, 21 июля 2018, 05:26 — REGNUM  Рядный четырёхцилиндровый двигатель с электрической надстройкой запатентовала в Европе компания Ferrari, сообщает «Авто ревю».

На серийных моторах пока ещё такой надстройки не встречается. Турбина, врезанная в выпускной тракт приводит не компрессор, как обычно, а вырабатывающий электричество генератор, которые сохраняет его в аккумуляторе.

Накопленный заряд используется не только для приводя тягового электромотора, но также питает электронаддув. Стоит заметить, что современный электронаддув работает вкупе с турбонаддувом, то здесь мотор обходится лишь электрокомпрессором.

Электрический наддув должен избавить двигатель от турбозадержек, но в патентной документации указана ещё и смена тональности выхлопа в широчайшем диапазоне. Пока компания для своих авто использует только моторы V8 и V12, а перспективы данного патента ещё неизвестны.

Напомним, 6 июня мотор Ferrari в третий раз выиграл в конкурсе «Двигатель года».

Читайте ранее в этом сюжете: Мотор Ferrari в третий раз выиграл в конкурсе «Двигатель года»

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