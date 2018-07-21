Суббота, 21 Июля 2018 года
06:21:16 МСК

Зачем правительству Китая следить за iPhone своих жителей

Техника

Власти Поднебесной могут получить доступ к личной информации своих граждан владельцев iPhone

Пекин, 21 июля 2018, 04:47 — REGNUM  China Telecom, ведущий телекоммуникационный оператор Китая, начал сотрудничать с компанией Guizhou-Cloud Big Data, которая хранит данные владельцев iPhone и работает с Apple, сообщает TechCrunch.

Эксперты считают, что за таким сотрудничеством может скрываться передача данных граждан оператору. Так как на серверах компании Guizhou-Cloud Big Data хранятся данные пользователей Apple, то многие из начала партнёрства этой компании с ведущим телеком-оператором страны делают выводы о том, что такое партнёрство обернётся передачей личных данных граждан Поднебесной, тогда к ним будет доступ у правительства страны.

Предпосылкой к таким выводам служит то, что Apple до недавнего времени хранила данные пользователей на своих серверах в США, но правительство Китая попросило компанию передать данные китайской стороны, что и сделала компания во избежание нарушения местных законов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новые iPhone и iPad от Apple могут быть представлены уже осенью 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Apple зарегистрировала в РФ 11 новых моделей своих устройств

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационные технологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить