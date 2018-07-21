Зачем правительству Китая следить за iPhone своих жителей

Пекин, , 04:47 — REGNUM China Telecom, ведущий телекоммуникационный оператор Китая, начал сотрудничать с компанией Guizhou-Cloud Big Data, которая хранит данные владельцев iPhone и работает с Apple, сообщает TechCrunch.

Эксперты считают, что за таким сотрудничеством может скрываться передача данных граждан оператору. Так как на серверах компании Guizhou-Cloud Big Data хранятся данные пользователей Apple, то многие из начала партнёрства этой компании с ведущим телеком-оператором страны делают выводы о том, что такое партнёрство обернётся передачей личных данных граждан Поднебесной, тогда к ним будет доступ у правительства страны.

Предпосылкой к таким выводам служит то, что Apple до недавнего времени хранила данные пользователей на своих серверах в США, но правительство Китая попросило компанию передать данные китайской стороны, что и сделала компания во избежание нарушения местных законов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новые iPhone и iPad от Apple могут быть представлены уже осенью 2018 года.

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