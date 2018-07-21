В России начался приём предзаказов на новую версию Samsung Galaxy S9+

Москва, , 03:25 — REGNUM Компания Samsung Electronics открыла приём предварительных заказов на обновлённую версию смартфона Samsung Galaxy S9+ в новом цвете корпуса — винно-красном или бургунди в России, сообщается на портале ferra.ru.

Цена смартфона не отличается от стоимости других из серии Galaxy S9+ и составляет 66 990 рублей. Совершив покупку гаджета, каждый покупатель получит подарок — беспроводные наушники Samsung Gear IconX. В них имеется встроенная память объёмом 4 Гб, а также, их можно использовать в качестве автономного музыкального плеера.

Старт продаж назначен на 3 сентября.

Напомним, 26 февраля Samsung официально представил новые флагманы Galaxy S9 и S9+.

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