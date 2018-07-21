Суббота, 21 Июля 2018 года
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Google рассказал о преемнике ОС Android

Техника

Проект создается «с нуля»

Маунтин-Вью, США, 21 июля 2018, 01:30 — REGNUM  Компания Google уже более двух лет работает над проектом операционной системы Fuchsia, которая должна в будущем заменить Android, сообщает Bloomberg.

Сообщается, что проект Fuchsia создавался «с нуля» и должен обойт ограничения, которые есть у ОС Android. В операционной системе будет улучшенные возможности голосового управления телефоном, а также планируется более частый выход обновлений безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Google может сделать операционную систему Android платной из-за штрафа от Евросоюза в размере 4,3 млрд евро.

Читайте ранее в этом сюжете: Google может сделать Android платным из-за штрафа ЕС

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