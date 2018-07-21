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Samsung задумалась об объединении Galaxy S+ и Galaxy Note в одну линейку

Техника

Чтобы эффективней конкурировать с Китаем

Сеул, 21 июля 2018, 01:09 — REGNUM  Компания Samsung рассматривает вариант объединения линеек смартфонов Galaxy S+ и Galaxy Note в одну линейку, заявил вице-президент компании Джей Ли, сообщает GSM Arena.

Одна из причин вероятного объединения — активные действия на рынке китайских производителей смартфонов, предлагающие более бюджетные решения. Отмечается, что в случае объединения двух линеек у Samsung появится возможность более эффективно конкурировать с китайскими производителями на рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Samsung построила в Индии самую крупную фабрику по производству смартфонов. Фабрика занимает площадь около 140 тыс квадратных метров.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа страна, где Samsung построил крупнейшую фабрику смартфонов

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