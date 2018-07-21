IT-гиганты работают над совместным проектом

Менло-Парк, США, , 00:56 — REGNUM Компании Microsoft, Facebook, Google и Twitter объявили о работе над совместным проектом Data Transfer Project, сообщает пресс-служба Facebook.

Главная цель проекта — обеспечить переносимость данных из одного сервиса в другой, а также упростить контроль за этим процессом для пользователей. Также отмечается, что разработка проекта связана с необходимостью соблюдать Общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation), вступивший в силу в Евросоюзе 25 мая 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, социальная сеть Twitter в рамках борьбы с фейковыми учетными записями может начать массовое удаление подозрительных страниц.

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