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IT-гиганты работают над совместным проектом

Техника

Чтобы обеспечить переносимость данных

Менло-Парк, США, 21 июля 2018, 00:56 — REGNUM  Компании Microsoft, Facebook, Google и Twitter объявили о работе над совместным проектом Data Transfer Project, сообщает пресс-служба Facebook.

Главная цель проекта — обеспечить переносимость данных из одного сервиса в другой, а также упростить контроль за этим процессом для пользователей. Также отмечается, что разработка проекта связана с необходимостью соблюдать Общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation), вступивший в силу в Евросоюзе 25 мая 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, социальная сеть Twitter в рамках борьбы с фейковыми учетными записями может начать массовое удаление подозрительных страниц.

Читайте развитие сюжета: Twitter планирует удалить миллионы фейковых аккаунтов

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