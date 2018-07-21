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Ко дню независимости Киев готовит 200 единиц техники

Техника

Репетиция парада идет полным ходом

Ко дню независимости Киев готовит 200 единиц техники
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Счёт

Киев, 21 июля 2018, 00:28 — REGNUM  В Житомирской области продолжается подготовка к параду в честь 27-й годовщины независимости Украины, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«Все мероприятия по подготовке парада идут по графику и находятся на постоянном контроле», — сообщил командующий сухопутными силами Украины генерал-полковник Сергей Попко.

В этом году в параде примет участие 200 единиц техники. Эксперты гадают, какие образцы вооружения продемонстрируют ВСУ.

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Вооруженные силы Украины
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