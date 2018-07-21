Суббота, 21 Июля 2018 года
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Компании Dr. Web разрешили требовать блокировки вредоносных сайтов

Техника

Компания стала девятой организацией в России с такими полномочиями

Москва, 21 июля 2018, 00:17 — REGNUM  Производитель антивирусов Dr. Web получил статус компетентной организации от Координационого центра национального домена сети Интернет и теперь может требовать блокировки сайтов с вредоносным содержимым, сообщают «Ведомости».

Этот статус позволяет требовать блокировки домена по причинам распространения вредоносного программного обеспечения, фишинга, несанкционированного доступа к системам и управления бот-сетями.

Помимо Dr. Web в России действует восемь таких организаций. Из наиболее известных можно назвать Роскомнадзор, Центробанк, RU-CERT и «Лабораторию Касперского».

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