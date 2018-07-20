Завод «АвтоВАЗа» в Ижевске объявил о приостановке производства

Ижевск, , 15:01 — REGNUM Ижевский завод «АвтоВАЗа» объявил о том, что с 23 июля по 12 августа он остановит конвейер по причине летнего отпуска. Об этом 20 июля сообщило агентство «Автостат».

Отмечается, что компания подготовила достаточный запас автомобилей для того, чтобы компенсировать приостановку производства. Как и всегда в таких случаях во время остановки конвейера на заводе будет производиться наладка оборудования.

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Напомним, ранее об уходе на летние каникулы объявили завод Nissan, расположенный в Санкт-Петербурге, и предприятие «GM-АвтоВАЗ». Их конвейеры также вновь заработают с 13 августа 2018 года.

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