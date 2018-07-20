Фотошпионы поймали первый седан Lynk & Co на трассе Поднебесной

Пекин, , 14:38 — REGNUM Китайский автопроизводитель Lynk & Co, созданный компаниями Volvo и Geely, вывел на трассу свой первый седан модели 03. Фотографии модели были опубликованы 20 июля на портале Gasgoo.

На снимках запечатлена частично одетая в камуфляж машина. Ожидается, что её стоимость в поднебесной составит от 130 тыс. до 180 тыс. юаней. Четырёхдверный седан будет оборудован 1,5-литровым турбированным трёхцилиндровым мотором мощностью 156 л. с. (115 кВт). В паре к нему, в зависимости от комплектации, будет идти шестиступенчатая «механика» или семиступенчатая роботизированная КП с двойным сцеплением. Возможно, что автомобиль получит и другие силовые установки.

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Напомним, в ноябре 2017 года ИА REGNUM сообщало, что кроссовер Lynk & Co 01 побил мировой рекорд по продажам. За 137 секунд после начала приёма заявок их количество приблизилось к 6 тыс.

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