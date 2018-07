Илон Маск первыми прокатит на Hyperloop'е китайцев

Гуйян, Китай, , 14:17 — REGNUM Когда безумие с «Гиперлупом» (Hyperloop) началось в 2013 году, это было лишь сумасшедшей идеей магната Илона Маска, о новом поколении средств передвижения. Спустя пять лет сверхбыстрая вакуумная транспортная система начала обретать форму в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, утверждает сообщает 20 июля газета China Daily.

Компания Hyperloop Transportation Technologies Inc., зарегистрированная в США и работающая над концептом ультра-сверх-скоростного «Гиперлупа», подписала соглашение с государственной компанией Tongren Transport, Tourism and Investment Group на строительство супер быстрого транспортного тоннеля в Тунжэне провинции Гуйчжоу.

Основатель компании Hyperloop Transportation Technologies Inc. Дирк Алборн заявил, что сотрудничество с разными странами «доказало, что транспортная система «Гиперлуп» станет рабочим планом». Длина тоннеля изначально составит 10 км от города Тунжэнь до аэропорта Фэнхуан, а сумма инвестиций составит 2 млрд юаней ($295 млн).

На второй фазе проект будет продлен до 50 км от города Тунжэнь до горы Фаньцзин, и на этом этапе размер инвестиций превысит 10 млрд юаней. В рамках соглашения компания Hyperloop и Тунжэньский муниципалитет создадут совместное предприятие для развитие проекта.

Тунжэнь уже сотрудничает с компаниями China Railway Fifth Survey and Design Institute Group Co. и China Railway Maglev Transportation Investment & Construction Co., участие которых в финансировании совместного предприятия составит 50%, а остальные 50% придутся на Hyperloop Transportation Technologies Inc.

Последние будут отвечать за предоставление технологий и оборудования, а Тунжэнь поможет совместному предприятию провести сертификацию вакуумной трубы, по которой должна будет двигаться пассажирская капсула, а также уладить законодательные вопросы.

«Существует огромное количество технических проблем, которые необходимо преодолеть во время проведение исследовательских работ и множества тестов на различных этапах вне зависимости от того, будет ли сооружение строиться под или над землей», — заявил исследователь Института комплексных перевозок при Комитете национального развития и реформы Фэн Хао.

Напомним, что проект Hyperloop подразумевает принципиально новую сверхскоростную транспортную сеть, где капсула с пассажирами или грузами перемещается от пункта отправления до пункта назначения на скорости 1200 км/ч по вакуумному тоннелю. О своем проекте американский миллиардер Илон Маск объявил в 2013 году. Изначальные разработки велись еще 2003 году в Китае.

В конце июня 2018 года Университет Цзяотун, расположенный в столице китайской провинции Сычуань городе Чэнду заявил о разработке тестовой платформы на аналогичном принципе, кторая должна будет разгоняться до 1500 км/ч, превосходя проект Илона Маска. Однако, никто из заявивших до сих пор не предоставил сколь-либо приближенный к заявленным характеристикам прототип.

