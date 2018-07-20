Компания Hyundai представила обновлённый кроссовер Creta Sport 2019

Бразилиа, , 14:01 — REGNUM Кроссовер Hyundai Creta Sport 2019 модельного года получил обновлённый дизайн и доработанную подвеску. Об этом 20 июля сообщил портал Pokatim.

Отмечается, что моторная гамма этого автомобиля класса SUV осталась без изменений. Кроме внешних отличий и доработанной ходовой части автомобиль получил новую мультимедиа-систему, частью которой является цифровой телевизор.

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Напомним, эта модель доступна только на рынке Бразилии. Покупателям Hyundai Creta Sport предлагается 156-сильный бензиновый двигатель, мощность которого в случае работы на этаноле (популярный в Бразилии вид топлива) поднимается до 166 л.с. В паре к нему идёт 6-позиционная автоматическая коробка передач.

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