Составлен рейтинг самых популярных в России японских автомобилей

Москва, , 12:44 — REGNUM На основе продаж первого полугодия 2018 года аналитики составили топ-5 самых популярных в России автомобилей японского производства. Об этом 20 июля сообщил портал CarsWeek со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (AEB).

Место лидера досталось бизнес-седану Toyota Camry, за обозначенный период в России было продано 13 884 этих автомобиля. Вторую строчку занял кроссовер Toyota RAV4 (13 423 ед.). На третьем месте оказался Nissan X-Trail (10 621 ед.). На четвёртом — Nissan Qashqai (10 275 ед.). Замыкает топ-5 еще один представитель класса SUV — Mazda CX-5 с результатом 10 219 ед.

Читайте также: Nissan и Dongfeng показали новый кроссовер Venucia T60

Напомним, ранее аналитики сообщили о том, что в российском автомобильном парке насчитывается более 100 тыс. купе и кабриолетов. Наибольшей популярностью среди таких машин пользуется Toyota Celica.

Читайте ранее в этом сюжете: В Российском автопарке насчитали более 100 тыс. купе и кабриолетов