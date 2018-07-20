Nissan и Dongfeng показали новый кроссовер Venucia T60

Пекин, , 10:04 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan и китайская компания Dongfeng рассекретили внешность и интервьер кроссовера Venucia T60, который будет выпускаться на их совместном предприятии. Фотографии автомобиля опубликовал 19 июля портал CarsWeek.

По имеющейся на сегодняшний день информации, автомобиль будет оборудован 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 126 л.с. Усилия на колеса будет передавать механическая или автоматическая КП, в зависимости от выбора покупателя. Кроссовер будет поставляться только в переднеприводном варианте. Что касается стоимости машины, то ожидается, что она будет дешевле Nissan Kick, который сейчас можно приобрести на рынке поднебесной за 99 тыс. 800 юаней (около 935 тыс. рублей по текущему курсу).

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Напомним, ранее стало известно о том, что новый кроссовер Venucia выйдет на китайский авторынок в четвёртом квартале 2018 года. Это будет третья по счёту самостоятельная модель совместного предприятия Nissan и Dongfeng.

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