В Российском автопарке насчитали более 100 тыс. купе и кабриолетов

Москва, , 09:36 — REGNUM В России по состоянию на 1 января 2018 года числится 101,2 тыс. автомобилей с кузовами купе и кабриолет, доля таких машин в российском автопарке составляет 0,24%. Об этом 19 июля сообщило агентство «Автостат».

На первом месте по популярности среди российских любителей такого рода машин — Toyota Celica, этот автомобиль ранее решили приобрести 10,8 тыс. человек. Вторую строчку занял Mercedes E-Class (9,2 тыс.), третью — Mercedes — CLK-Class (5,2 тыс.). В топ-5 также оказались Honda Prelude (5 тыс.) и 6-я серия BMW (4,6 тыс. шт.).

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Напомним, ранее аналитики составили рейтинг самых «мужских» автомобильных марок, которые представлены на российском автомобильном рынке. В топ-5 вошли Subaru, Jeep, Toyota, Infiniti и Honda.

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