В Китае разрабатывается аппарат-корректировщик орбиты спутников

Пекин, , 09:08 — REGNUM Китай занимается разработкой вспомогательного комического аппарата для корректировки орбит спутников, у которых закончилось топливо, говорится в издании Science and Technology Daily, сообщает 19 июля агентство Синьхуа.

Аппарат, разрабатываемый академией при Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации вместо дозаправки спутников, у которых кончилось топливо, будет использовать роботизированную руку для стыковки с ними и возврата на изначальную орбиту.

Главный конструктор аппарата Ху Ди отметил, что относительно иностранных разработок, их проект более эффективен и прост. Ожидается, что аппарат будет готов в течение двух лет.

Напомним, что 19 июня 2017 года китайский спутник связи «Чжунсин-9А» не сумел выйти на заданную орбиту после запуска. Потребовалось две недели, чтобы провести десять орбитальных корректировок, чтобы вывести его на нужную орбиту, что потребовало огромных затрат топлива. А это, в свою очередь, привело к сокращению срока эксплуатации аппарата. По мнению Ху Ди, именно здесь могли быть эффективно применены новые наработки.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай вывел на орбиту два спутника для Пакистана