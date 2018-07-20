В сети появилась информация о кросс-версии «недокроссовера» LADA Xray

Москва, , 07:56 — REGNUM В базе Росстандарта появился документ Одобрения типа технического средства (ОТТС) автомобиля LADA Xray Cross. Машину можно будет увидеть на мотор-шоу в Москве в августе 2018 года. Об этом 19 июля сообщил портал Autorating.

От обычного Xray версия Cross будет оличаться размерами, её длина будет больше на 6 мм, ширина — на 46 мм и высота на 75 мм. Однако кузов автомобиля останется тем же, габариты изменятся из-за обвеса, увеличенного дорожного просвета и появившихся на крыше рейлингов. Машина получит 17-дюймовые колеса, причем задние будут оборудованы дисковыми тормозами. Известно, что изменений будет больше, но о других «АвтоВАЗ» сообщит позднее.

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Напомним, дорожный просвет стандартного Xray составляет 195 мм. Компания позиционирует автомобиль как компакт-кроссовер. По мнению многих автолюбителей, на самом деле он является высоким компактным хэтчбэком, часто они называют эту модель «недокроссовером».

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